Екатеринбург
Профиль пользователя Alexei_Sivchik
О себе
Музыкант, играю на гитаре, фортепиано, занимаюсь спортом: футбол+ тренажерный зал, ищу интересное общение и знакомства
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 🎬 Могу посоветовать фильм 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 💩 Странный юмор
Не нравится:
📺 Политика ☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
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