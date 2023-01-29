Екатеринбург
Профиль пользователя Alexei_Sivchik

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О себе

Музыкант, играю на гитаре, фортепиано, занимаюсь спортом: футбол+ тренажерный зал, ищу интересное общение и знакомства

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 🎬 Могу посоветовать фильм 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 💩 Странный юмор

Не нравится:

📺 Политика ☣️ Токсичность

События пользователя

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Творить контент на улицах города

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Persik_089
Екатеринбург → Другое

Ищу людей для контента на твич.

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