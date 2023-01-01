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Екатеринбург
Профиль пользователя Alexander80

фото пользователя Alexander80

О себе

Люблю душевные разговоры, слушать звуки фортепьяно, любоваться природой, искусством. Прогулки и пробежки.

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр💃 Потанцевать🍴 Кафе / ресторан

События пользователя

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

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