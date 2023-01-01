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Екатеринбург
Екатеринбург
Профиль пользователя Alexander80
О себе
Люблю душевные разговоры, слушать звуки фортепьяно, любоваться природой, искусством. Прогулки и пробежки.
Был в сети вчера
Общаюсь на темы:
📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр💃 Потанцевать🍴 Кафе / ресторан
События пользователя
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