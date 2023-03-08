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Екатеринбург
Профиль пользователя Alenchik

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О себе

Привет, мне 33 года. Я за любые активности, просто прогулки и посиделки. Катаюсь на роликах летом и не люблю зиму)
Будет круто если ты с академа

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль

События пользователя

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Пошли гулять? В процессе зайдём кофе выпьем, поболтаем!

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Откликнулись 3 участника
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