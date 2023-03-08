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Екатеринбург
Привет, мне 33 года. Я за любые активности, просто прогулки и посиделки. Катаюсь на роликах летом и не люблю зиму)
Екатеринбург
Профиль пользователя Alenchik
О себе
Привет, мне 33 года. Я за любые активности, просто прогулки и посиделки. Катаюсь на роликах летом и не люблю зиму)
Будет круто если ты с академа
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль
События пользователя
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