Всем привет, мне 19, я массажистка и будущий медик, интроверт и не люблю шумных компаний, зато обожаю общаться наедине на разные глубокие темы, философствовать и шутить. Занимаюсь спортом, бегаю, хожу в лес, люблю баню, игры с вопросами, слушаю очень разную музыку и хожу к психологу У меня есть муж, которого я очень люблю и 2 кота) Ищу подругу для долгосрочного общения. Мне важно что бы человек был не слишком консервативных взглядов, с чувством юмора и собственным вкусом к жизни. Я тактильная и люблю обниматься, но если для тебя это пунктик - отнесусь с пониманием, как и к темам на которые ты не захочешь общаться. Вообще я достаточно понимающая, дружелюбная и интересная личность, была бы рада встречаться время от времени и переписываться, поддерживаю идею совместных поездок или вместе ходить на какие нибудь занятия (хочу освоить ораторское мастерство) Если наши намерения совпадают - прекрасно) я настроена на равноценные, тёплые и долгие взаимоотношения, подруга;)

Профиль обновлён 18 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 🎭 Театр ✈️ Путешествия 🇬🇧 Изучение нового 💃 Потанцевать 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль 🍴 Кафе / ресторан 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 💬 Пообщаться онлайн 🎮 Видеоигры

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