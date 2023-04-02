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Екатеринбург
Профиль пользователя Aleksandra1

фото пользователя Aleksandra1

О себе

Ищу подруг новом городе☺

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🎸 Концерт / фестиваль🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💨 Кальян🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

📺 Политика☣️ Токсичность🎮 Видеоигры

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Kat_yarik

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Провести время вместе за интересной беседой

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Alenchik

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Пошли гулять? В процессе зайдём кофе выпьем, поболтаем!

Откликнулись 4 участника

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