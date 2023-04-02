⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Екатеринбург
Екатеринбург
Екатеринбург
Профиль пользователя Aleksandra1
О себе
Ищу подруг новом городе☺
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро📚 Книги🚶♀️ Прогуляться🎸 Концерт / фестиваль🚴♀️ Активный отдых / спорт💨 Кальян🍴 Кафе / ресторан
Не нравится:
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Екатеринбург
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам