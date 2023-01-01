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Екатеринбург
Профиль пользователя Albinaaa

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О себе

Всем привет!✨🤗
Меня зовут Альбина🥰
Мне 22 года. Учусь в УрФУ на социолога✨

Буду очень рада новым знакомствам!✨🥰😻❤️‍🔥

Открытая, дружелюбная, общительная (предпочтительно, - вживую✨🤗🥰), позитивная, весёлая, с чувством юмора😁(даже чёрный юмор нередко откликается😃😄), лёгкая на подъём (почти всегда за любой кипиш🥳😻), не люблю стереотипное мышление и восприятие, и сама стараюсь избегать подобного в своей голове, стараюсь мыслить шире и глубже🙌🏻 с развитой эмпатией🫂🤍 я достаточно эмоциональный и чувственный человек🙌🏻🥹🥰 топлю за правду, честность и искренность между людьми🙌🏻🫶🏻😻

Обожаю психологию❤️‍🔥 (психология отношений между мужчиной и женщиной❤️‍🔥 семейных отношений🥰 психология личности🤩постепенно углубляю свои знания в этой сфере, потихонечку изучаю различные подходы в психологии). Также, очень близок секспросвет🔥как и в психологии, постоянно углубляю свои знания и в этом направлении, так как нахожу его очень многогранным, интересным, познавательным, и, можно даже сказать, обязательным к изучению, для каждого человека🙌🏻😻❤️‍🔥
Меломанка и киноманка😄😻❤️‍🔥
Люблю дискутировать на различные темы, при этом, - предпочитаю общаться вживую🙌🏻🤗🥰
Нравится посещать различные новые места✨😻фотографироваться и фотографировать🤩

На самом деле, сфера моих интересов шире, но в таком формате всего не описать😄с удовольствием поделюсь остальным при личной встрече🥰

Хотелось бы найти друзей✨🥰❤️‍🔥
Было бы круто скооперироваться и создать дружелюбную весёлую компанию для самого разного совместного времяпрепровождения (сходить куда-нибудь, собраться всем вместе в выходные или в праздники, поиграть в настолки и тп) ✨💫🥰😻❤️‍🔥

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎭 Театр🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anaesthesia

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Предлагаю погулять вечером🥺

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маленькое фото пользователя Angelinalove777

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Я хочу прогуляться

Откликнулись 23 участника

маленькое фото пользователя Enzhe

Екатеринбург → собрать компанию

Можно погулять вдвоём, втроем, как хотите.)

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя hydya

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Сходить вечером куда-нибудь

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя nastuxa.m

Екатеринбург → собрать компанию

Ищу просто классную компанию девушек

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Maksyral

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Кто хочет погулять парами, сходить на пикник или поиграть в настолки ?

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Tanya17

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Приезжайте в гости попить вина,коньяк,поиграть в настольные игры🫶

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя midkhatova

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

готова к новым знакомствам)

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Chadai

Екатеринбург → другое

Снимать контент для Ютуб, Вк, Инста.

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Stasya1

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Кто в кино или в клуб потанцевать сегодня?

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя ARSUHA

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Недавно в городе, можем погулять, потренироваться, сходить куда-нибудь

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Sashulya

Екатеринбург → собрать компанию

В плов сегодня к 21:00 забронирован столик, кто хочет погнали.

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Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Ищу подруг с которыми смогу отпраздновать день рождения.

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Roman93

Екатеринбург → сходить на мероприятие

28ого октября, Свобода КХ 🗽 18:00 рэйв пати + афтерпати

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Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Найти соседа для снятия квартиры. Не против познакомиться с девушкой

Откликнулся 1 участник

маленькое фото пользователя Maxim_makarov

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Тусовка в субботу приглашаем девушек

Откликнулся 1 участник

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