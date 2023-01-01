О себе

Всем привет!✨🤗

Меня зовут Альбина🥰

Мне 22 года. Учусь в УрФУ на социолога✨



Буду очень рада новым знакомствам!✨🥰😻❤️‍🔥



Открытая, дружелюбная, общительная (предпочтительно, - вживую✨🤗🥰), позитивная, весёлая, с чувством юмора😁(даже чёрный юмор нередко откликается😃😄), лёгкая на подъём (почти всегда за любой кипиш🥳😻), не люблю стереотипное мышление и восприятие, и сама стараюсь избегать подобного в своей голове, стараюсь мыслить шире и глубже🙌🏻 с развитой эмпатией🫂🤍 я достаточно эмоциональный и чувственный человек🙌🏻🥹🥰 топлю за правду, честность и искренность между людьми🙌🏻🫶🏻😻



Обожаю психологию❤️‍🔥 (психология отношений между мужчиной и женщиной❤️‍🔥 семейных отношений🥰 психология личности🤩постепенно углубляю свои знания в этой сфере, потихонечку изучаю различные подходы в психологии). Также, очень близок секспросвет🔥как и в психологии, постоянно углубляю свои знания и в этом направлении, так как нахожу его очень многогранным, интересным, познавательным, и, можно даже сказать, обязательным к изучению, для каждого человека🙌🏻😻❤️‍🔥

Меломанка и киноманка😄😻❤️‍🔥

Люблю дискутировать на различные темы, при этом, - предпочитаю общаться вживую🙌🏻🤗🥰

Нравится посещать различные новые места✨😻фотографироваться и фотографировать🤩



На самом деле, сфера моих интересов шире, но в таком формате всего не описать😄с удовольствием поделюсь остальным при личной встрече🥰



Хотелось бы найти друзей✨🥰❤️‍🔥

Было бы круто скооперироваться и создать дружелюбную весёлую компанию для самого разного совместного времяпрепровождения (сходить куда-нибудь, собраться всем вместе в выходные или в праздники, поиграть в настолки и тп) ✨💫🥰😻❤️‍🔥