Екатеринбург

Профиль пользователя Adel10

О себе Люблю смотреть фильмы/сериалы,гулять,занимаюсь веб-дизайном,буду рада сходить с тобой на выставку,в музей,кино или просто прогуляться по городу

Была в сети пару дней назад

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