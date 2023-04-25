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Екатеринбург
Профиль пользователя Adel10

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О себе

Люблю смотреть фильмы/сериалы,гулять,занимаюсь веб-дизайном,буду рада сходить с тобой на выставку,в музей,кино или просто прогуляться по городу

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги😊 Поделиться радостью💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🖼 Выставка / музей🎭 Театр🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться
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