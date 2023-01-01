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Егорьевск
Профиль пользователя Anastasia_mh

фото пользователя Anastasia_mh

О себе

Мне 26 лет , воспитываю сына , жду мужа с сво. Ищу общение, подруг.
Люблю турецкие сериалы и фильмы ужасов 😃

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога

События пользователя

Егорьевск → пообщаться

Ищу подруг, интересное общение

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