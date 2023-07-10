Рисую животных на бумаге, либо же каких нибудь милых существ

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🪐 Астрология / таро 🐈 Домашние животные 💰 Инвестиции / бизнес 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью

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Москва → Другое Мне просто хочется найти друзей, так как мой круг общения очень узкий)

Ищешь друзей и компанию в городе Ефремов?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Ефремов.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.