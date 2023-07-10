Ефремов
Профиль пользователя Kiti

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О себе

Рисую животных на бумаге, либо же каких нибудь милых существ

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 🪐 Астрология / таро 🐈 Домашние животные 💰 Инвестиции / бизнес 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью

Не нравится:

📚 Книги ☣️ Токсичность 💩 Странный юмор 📺 Политика ✝️ Религия 🏫 Учеба 💕 Обсудить отношения

События пользователя

Ефремов → прогуляться, перекусить

Кто-то хочет повеселиться?

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Мне просто хочется найти друзей, так как мой круг общения очень узкий)

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Найти новых друзей, пообщаться обо всём на свете

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