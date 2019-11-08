Немного одиноко, так как моя лучшая подруга с которой я проводила все свое время, уехала в другой город. Ищу с кем можно покататься на велосипедах в девяткино, сходить в походы с палатками, просто погулять в городе, сходить в кафе.😁

Профиль обновлён 30 июля 2023 г.

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