Ярославль
Профиль пользователя Yuni
О себе
Немного одиноко, так как моя лучшая подруга с которой я проводила все свое время, уехала в другой город. Ищу с кем можно покататься на велосипедах в девяткино, сходить в походы с палатками, просто погулять в городе, сходить в кафе.😁
Профиль обновлён 30 июля 2023 г.
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