Привет. Тут просят рассказать о себе... Я Никитос и я алкоголик). На самом деле нет, вообще не пью из идейных соображений, не курю, но жру шоколадки и хожу в зал. Работаю в немного конченом графике, зато свободного времени дофига. Готов запоем болтать про игры и фильмы, сериалы и музыку, могу рассказать пару смешных анекдотов, но вряд ли поддержу разговор о спорте (я хожу в зал не потому что мне это нравится, а чтобы компенсировать вышеупомянутые шоколадки;)) или ремонте машины. Собрал себе комп, завёл хорька, помогаю родителям, короче красавчик)

Профиль обновлён 10 августа 2023 г.

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