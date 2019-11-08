Ярославль
Профиль пользователя Valeri_Funda

фото пользователя Valeri_Funda

Профиль обновлён 4 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🎲 Настольные игры

События пользователя

Ярославль → пообщаться

Пообщаться с интересными людьми

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tanya96
Москва → Другое

Ищу веселую подружку/ интересную собеседницу (можно в одном лице🙃 )

маленькое фото пользователя L_pub
Москва → Другое

Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

маленькое фото пользователя Alex64
Саратов → Другое

Девочки, пишите))

маленькое фото пользователя Nick1234
Ярославль → Другое

Прогуляться и перекусить

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.