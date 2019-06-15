Ярославль
Профиль пользователя Taya4ka
О себе
Я айтишница, стендапер, многодетная мать (не замужем), люблю караоке, путешествия и светлое нефильтрованное)
Профиль обновлён 11 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶♀️ Прогуляться 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 💃 Потанцевать 🖼 Выставка / музей ✈️ Путешествия 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры
Не нравится:
💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро 💨 Кальян
События пользователя
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