О себе

У меня дебильный смех, который своей звуковой волной откидывает меня назад. Люблю создавать и проживать яркие моменты. Считаю, что самое главное - это жить жизнь.

Довольно творческая, конечно же не без тараканов.

В меру возможностей под гнетом текущих реалий стараюсь оставаться доброй, открытой и справедливой.

Музыка мой главный спутник в жизни, танцы в трусах пока никто не видит тоже:)

Занимаюсь спортом, самобичеванием и поиском истины0))