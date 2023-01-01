⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Ярославль
Ярославль
У меня дебильный смех, который своей звуковой волной откидывает меня назад. Люблю создавать и проживать яркие моменты. Считаю, что самое главное - это жить жизнь.
Ярославль
Профиль пользователя Taty._.ana
О себе
У меня дебильный смех, который своей звуковой волной откидывает меня назад. Люблю создавать и проживать яркие моменты. Считаю, что самое главное - это жить жизнь.
Довольно творческая, конечно же не без тараканов.
В меру возможностей под гнетом текущих реалий стараюсь оставаться доброй, открытой и справедливой.
Музыка мой главный спутник в жизни, танцы в трусах пока никто не видит тоже:)
Занимаюсь спортом, самобичеванием и поиском истины0))
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно☣️ Токсичность😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться💨 Кальян🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🎮 Видеоигры
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Ярославль
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам