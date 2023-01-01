⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Ярославль

Ярославль
Профиль пользователя Taty._.ana

фото пользователя Taty._.ana

О себе

У меня дебильный смех, который своей звуковой волной откидывает меня назад. Люблю создавать и проживать яркие моменты. Считаю, что самое главное - это жить жизнь.
Довольно творческая, конечно же не без тараканов.
В меру возможностей под гнетом текущих реалий стараюсь оставаться доброй, открытой и справедливой.
Музыка мой главный спутник в жизни, танцы в трусах пока никто не видит тоже:)
Занимаюсь спортом, самобичеванием и поиском истины0))

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно☣️ Токсичность😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться💨 Кальян🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🎮 Видеоигры

Не нравится:

🏢 Работа🏫 Учеба📺 Политика

События пользователя

Ярославль → пообщаться

Ищу искренность и тепло в людях:)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя 4eSheeR

Самара → пообщаться

Познакомиться с каким-нибудь добряком:)

Откликнулось 9 участников

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Ярославль

маленькое фото пользователя Aljona
маленькое фото пользователя Ewgeniy
маленькое фото пользователя Nastya28
маленькое фото пользователя soad
маленькое фото пользователя Dari_55
маленькое фото пользователя vargusha
маленькое фото пользователя ShadoWScorpioN
маленькое фото пользователя Queen_Polly
маленькое фото пользователя marti
маленькое фото пользователя Alex_Lonely
маленькое фото пользователя El_Yar
маленькое фото пользователя SeNsAj
маленькое фото пользователя Sweat
маленькое фото пользователя Yana013
маленькое фото пользователя STUNTRIDER
маленькое фото пользователя Svetik_1
маленькое фото пользователя Romik
маленькое фото пользователя Svetlana1998
маленькое фото пользователя Mari94
маленькое фото пользователя Evgen1
маленькое фото пользователя DJ_Tee_Han
маленькое фото пользователя LizaG
маленькое фото пользователя katyamv
маленькое фото пользователя Spulia
маленькое фото пользователя Valeri_Funda
маленькое фото пользователя AnnaV
маленькое фото пользователя Quikan
маленькое фото пользователя Alexander_1

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам