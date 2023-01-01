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Ярославль
Не знаю, что бы такого завлекающего написать…
Ярославль
Профиль пользователя SonyaShamina
О себе
Не знаю, что бы такого завлекающего написать…
Я абсолютно обычная, люблю друзей своих, гулять, интересно проводить свой досуг, смотреть тик токи, фоткаться, смотреть фильмы и сериалы, нравится читать натальные карты, гороскопы и прочее, что связано с астрологией!
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино💬 Пообщаться онлайн🍷 Выпить в баре📸 Пофоткаться💃 Потанцевать🎭 Театр
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