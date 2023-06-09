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Ярославль
Ярославль
Профиль пользователя soad
Был в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги💰 Инвестиции / бизнес🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового🎭 Театр
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