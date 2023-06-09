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Ярославль
Профиль пользователя soad

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Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового🎭 Театр

События пользователя

Ярославль → прогуляться, перекусить

Набережная, парк

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя yaalka

Ярославль → прогуляться, перекусить

Выпить вина и поболтать

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Taya4ka

Ярославль → прогуляться, перекусить

Сходить в караоке

Откликнулись 3 участника

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