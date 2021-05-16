Привет. Я на Бали уже 8 месяцев. Ищу друзей, а так же партнеров в проект. Люблю пообщаться на темы альтернативных проектов для улучшения мира будущего, обсудить технологии. Я вегетарианка. Планирую в США в ноябре

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

💰 Инвестиции / бизнес 🎬 Могу посоветовать фильм 🏢 Работа 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 😓 Обсудить проблемы

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Ярославль.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.