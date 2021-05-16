Ярославль
Профиль пользователя Ninamalina

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О себе

Привет. Я на Бали уже 8 месяцев. Ищу друзей, а так же партнеров в проект. Люблю пообщаться на темы альтернативных проектов для улучшения мира будущего, обсудить технологии. Я вегетарианка. Планирую в США в ноябре

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес 🎬 Могу посоветовать фильм 🏢 Работа 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью

Не нравится:

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 😓 Обсудить проблемы

События пользователя

Бали → собрать компанию

Предлагаю встречу в Parq убуд

Бали → прогуляться, перекусить

Хочу познакомиться с интересными, творческими людьми.

Москва → другое

Пригласить на презентацию и мастер класс квантового массажа

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