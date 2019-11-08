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Ярославль
Профиль пользователя Niki76

фото пользователя Niki76

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

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События пользователя

Ярославль → прогуляться, перекусить

По центру ярославля предлагаю пройтись вечерком или же в лен-ом районе

Ярославль → прогуляться, перекусить

Хочется провести время

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя yaalka

Ярославль → прогуляться, перекусить

Выпить вина и поболтать

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Aleno4ka27

Ярославль → прогуляться, перекусить

С общительным парнем)

Откликнулись 4 участника

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Ярославль → прогуляться, перекусить

Сходить в караоке

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Покушать рыбы

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