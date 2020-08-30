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Ярославль
Профиль пользователя NastyaL

фото пользователя NastyaL

О себе

16 лет. Ищу друзей, можно ходить вместе гулять, общаться, катаюсь на пиниборде

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🎲 Настольные игры

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность💰 Инвестиции / бизнес🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб💨 Кальян
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