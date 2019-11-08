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Ярославль
Профиль пользователя Nastya28

фото пользователя Nastya28

О себе

Люблю спорт, но не бег😄катаюсь на сноуборде, хотела бы освоить вейксёрф, регулярно хожу в спортзал.
Люблю смотреть фильмы, читать книги, ходить в кафе и рестораны, танцевать:)

Профиль обновлён 3 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр 🖼 Выставка / музей

Не нравится:

📺 Политика 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя yaalka
Ярославль → Другое
Выпить вина и поболтать
маленькое фото пользователя Yana013
Ярославль → Другое
С удовольствием схожу в кафе или бар)
маленькое фото пользователя Irinalur
Ярославль → Другое
Кто изучает иностранные языки? Давайте делиться материалами и общаться
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