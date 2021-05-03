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Ярославль
Ярославль
Профиль пользователя Mashulik
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы📚 Книги😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового🎮 Видеоигры🍴 Кафе / ресторан
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