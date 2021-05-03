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Ярославль
Профиль пользователя Mashulik

фото пользователя Mashulik

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы📚 Книги😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового🎮 Видеоигры🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия💰 Инвестиции / бизнес☣️ Токсичность🍷 Алкоголь🎭 Театр🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать

События пользователя

Ярославль → пообщаться

Познакомиться с новыми людьми, завести друзей:)

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Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

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Москва → пообщаться

Обсуждение игр и аниме

Откликнулось 6 участников

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Псков → пообщаться

Место, где можно излить душу и поддержать друг друга

Откликнулись 2 участника

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