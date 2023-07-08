Ярославль
Профиль пользователя koslog
О себе
В ярославле не первый год, но друзей нет. Прогулятся, поболтать, может съездить куда, кино итд
Профиль обновлён 13 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🚶♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 🍿 Сходить в кино
Не нравится:
📺 Политика
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Ярославль
Ищешь друзей и компанию в городе Ярославль?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Ярославль.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.