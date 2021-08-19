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Ярославль
Ярославль
Профиль пользователя kontra
О себе
Бегаю, катаюсь на велосипеде, работаю над собой.
Профиль обновлён 4 сентября 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🎬 Могу посоветовать фильм 😓 Обсудить проблемы 🎮 Видеоигры 💬 Пообщаться онлайн 🇬🇧 Изучение нового 🍿 Сходить в кино 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🚶♀️ Прогуляться
Не нравится:
✝️ Религия 💩 Шутки про говно 🪐 Астрология / таро 📚 Книги 📺 Политика 🍷 Алкоголь 💨 Кальян 🪩 Ночной клуб 🍴 Кафе / ресторан
События пользователя
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