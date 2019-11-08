Ярославль
Профиль пользователя Kill
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм
Не нравится:
🏫 Учеба 📺 Политика 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 📚 Книги ✝️ Религия ☣️ Токсичность 💕 Обсудить отношения
События пользователя
Участие в других событиях
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