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Ярославль
Профиль пользователя Juicy_bae

фото пользователя Juicy_bae

О себе

Люблю смотреть кино, хожу в зал, немного плаваю. Люблю вкусно покушать, но готовить не умею)

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🚶‍♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь💨 Кальян🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия☣️ Токсичность
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