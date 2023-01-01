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Ярославль
Ярославль
Профиль пользователя Juicy_bae
О себе
Люблю смотреть кино, хожу в зал, немного плаваю. Люблю вкусно покушать, но готовить не умею)
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🚶♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь💨 Кальян🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино
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