Всем привет! Меня зовут Ира, мне 30, рада новым знакомствам. Обучаюсь в магистратуре, люблю изучать иностранные языки, путешествовать, читать художественную литературу, слушать музыку (достаточно всеядна в ней), смотреть фильмы. За спонтанность в хорошем смысле этого слова. Лёгкая на подъём.

Профиль обновлён 24 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 💃 Потанцевать

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность 🍷 Алкоголь 💨 Кальян

Ищешь друзей и компанию в городе Ярославль?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Ярославль.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.