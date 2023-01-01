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Ярославль
Люблю видеоигра, особенно в тех где нужно соревноваться против других людей, по типу Pubg, cs, valorant и. т.д
Ярославль
Профиль пользователя Hard
О себе
Люблю видеоигра, особенно в тех где нужно соревноваться против других людей, по типу Pubg, cs, valorant и. т.д
Социофоб, но пытаюсь быть нормальным )
Отношусь к человеку так, как бы хотел, что бы относились ко мне)
Не знаю, что еще добавить... Я думаю узнаем друг о друге во время общения😄
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🍷 Алкоголь🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт
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