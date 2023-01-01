⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Ярославль

Ярославль
Профиль пользователя Hard

фото пользователя Hard

О себе

Люблю видеоигра, особенно в тех где нужно соревноваться против других людей, по типу Pubg, cs, valorant и. т.д
Социофоб, но пытаюсь быть нормальным )
Отношусь к человеку так, как бы хотел, что бы относились ко мне)
Не знаю, что еще добавить... Я думаю узнаем друг о друге во время общения😄

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🍷 Алкоголь🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

☣️ Токсичность📺 Политика

События пользователя

Ярославль → пообщаться

Я хочу Haйти x0роших дру3ей

маленькое фото пользователя MarinaMania
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя InParty

Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Откликнулось 198 участников

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Ярославль

маленькое фото пользователя hOUSEZ
маленькое фото пользователя KrisAntifriz
маленькое фото пользователя Laif
маленькое фото пользователя Anja
маленькое фото пользователя Anastazis
маленькое фото пользователя yaalka
маленькое фото пользователя Aljona
маленькое фото пользователя Nick1234
маленькое фото пользователя AndrewM
маленькое фото пользователя Niki76
маленькое фото пользователя Kostik
маленькое фото пользователя Nasty18473994
маленькое фото пользователя NikitaXtg
маленькое фото пользователя Roma_rus76
маленькое фото пользователя Pupsik
маленькое фото пользователя Juicy_bae
маленькое фото пользователя Margo2203
маленькое фото пользователя LizaG
маленькое фото пользователя Romik
маленькое фото пользователя Alexmenthe
маленькое фото пользователя wingedghost
маленькое фото пользователя vladda
маленькое фото пользователя Ninamalina
маленькое фото пользователя Romi
маленькое фото пользователя Anastassiaa
маленькое фото пользователя Aleno4ka27
маленькое фото пользователя NastyaL
маленькое фото пользователя ShadoWScorpioN

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам