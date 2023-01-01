О себе

Люблю видеоигра, особенно в тех где нужно соревноваться против других людей, по типу Pubg, cs, valorant и. т.д

Социофоб, но пытаюсь быть нормальным )

Отношусь к человеку так, как бы хотел, что бы относились ко мне)

Не знаю, что еще добавить... Я думаю узнаем друг о друге во время общения😄