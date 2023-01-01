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Ярославль
Профиль пользователя Garik_19

фото пользователя Garik_19

О себе

Люблю гулять и путешествовать

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🍷 Алкоголь🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎭 Театр💬 Пообщаться онлайн

События пользователя

Ярославль → пообщаться

По тусоваться по пить кофе и не только 😄

маленькое фото пользователя Miss_arinka
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя yaalka

Ярославль → прогуляться, перекусить

Выпить вина и поболтать

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя vladda

Ярославль → прогуляться, перекусить

Покушать рыбы

Откликнулось 6 участников

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