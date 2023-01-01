⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Ярославль
Ярославль
Ярославль
Профиль пользователя Garik_19
О себе
Люблю гулять и путешествовать
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🍷 Алкоголь🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎭 Театр💬 Пообщаться онлайн
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Ярославль
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам