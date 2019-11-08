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Ярославль
Профиль пользователя FlowerS

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О себе

Живу в гормонии со своим временем , занимаюсь фитнесом , люблю веселье и хороший юмор , уважаю чужие границы.
ищу взаимную дружескую симпатию , вот все у меня есть ,кроме подружки,с которой можно быть собой и круто проводить время в выходные

Профиль обновлён 6 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 🏢 Работа 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино ✈️ Путешествия 🪩 Ночной клуб 🖼 Выставка / музей 🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия
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