Я из Ярославля, но так получилось, что подруги и в целом круг общения сложился не здесь, поскольку училась и жила в дальнейшем некоторое время в другом городе По натуре дружелюбная, лёгкая в общении Увлекаюсь темой маркетинга, декором и дизайном интерьера Люблю знакомиться с новыми местами, исторические доспропримечательности, хорошую еду, иногда хочется развеяться и находит настроение на клуб/бар Последнее время увлеклась ещё хоккеем

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

🏢 Работа 🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба

Ярославль → Другое С удовольствием схожу в кафе или бар)

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