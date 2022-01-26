В 26 лет я пришёл к тому, что завести друзей уже не получится. Меня зовут Влад. 12 лет занимался развитием и продвижением социального хип-хопа (если интересно, подробнее расскажу потом). 3 года депрессии, и теперь я занимаюсь квантовой механикой. Есть крепкая и здоровая семья. Ищу друзей, желательно адекватных. Возраст от 25 парни/мужчины.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎭 Театр 🇬🇧 Изучение нового

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

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