Ярославль
Профиль пользователя El_Yar
О себе
В 26 лет я пришёл к тому, что завести друзей уже не получится. Меня зовут Влад. 12 лет занимался развитием и продвижением социального хип-хопа (если интересно, подробнее расскажу потом). 3 года депрессии, и теперь я занимаюсь квантовой механикой. Есть крепкая и здоровая семья. Ищу друзей, желательно адекватных. Возраст от 25 парни/мужчины.
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
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