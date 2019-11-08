Люблю животных, есть кот и собака. Если подружимся, позову в гости их потискать) Могу поддержать любой разговор, как о музыке, так и о том, какой козел твой бывший😁

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр

📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро

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