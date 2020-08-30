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Ярославль
Профиль пользователя c3p0

фото пользователя c3p0

О себе

Бегаю, катаюсь на велике, читаю, занимаюсь всем понемногу.

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

📺 Политика💩 Шутки про говно🏢 Работа🏫 Учеба🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🍿 Сходить в кино🍷 Алкоголь

Не нравится:

🧠 Психология / саморазвитие
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