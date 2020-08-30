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Ярославль
Ярославль
Профиль пользователя c3p0
О себе
Бегаю, катаюсь на велике, читаю, занимаюсь всем понемногу.
Был в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
📺 Политика💩 Шутки про говно🏢 Работа🏫 Учеба🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🚴♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🍿 Сходить в кино🍷 Алкоголь
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