О себе

Работаю преподавателем в колледже, пишу сайты, много читаю, очень люблю романы и рассказы Стивена Кинга, есть одноглазый кот Фенимор.

Хочу научиться играть на гитаре и заработать миллиард (рублей, хотя бы, но в долларах тоже неплохо)