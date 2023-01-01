⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Ярославль

Ярославль
Профиль пользователя bohemabarley

фото пользователя bohemabarley

О себе

Работаю преподавателем в колледже, пишу сайты, много читаю, очень люблю романы и рассказы Стивена Кинга, есть одноглазый кот Фенимор.
Хочу научиться играть на гитаре и заработать миллиард (рублей, хотя бы, но в долларах тоже неплохо)

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

✝️ Религия☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🪩 Ночной клуб
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Ярославль

маленькое фото пользователя Quikan
маленькое фото пользователя MaxDD
маленькое фото пользователя vladda
маленькое фото пользователя Alexander_1
маленькое фото пользователя Kill
маленькое фото пользователя T._.Ss
маленькое фото пользователя DJ_Tee_Han
маленькое фото пользователя Colorblind
маленькое фото пользователя Yur_777
маленькое фото пользователя Kuper
маленькое фото пользователя Vika_Kiseleva
маленькое фото пользователя KrisAntifriz
маленькое фото пользователя Kostik
маленькое фото пользователя Nick1234
маленькое фото пользователя Mashulik
маленькое фото пользователя AnnaSam
маленькое фото пользователя PAVLINA08
маленькое фото пользователя SeNsAj
маленькое фото пользователя Ssmm
маленькое фото пользователя Romi
маленькое фото пользователя Alexmenthe
маленькое фото пользователя ShadoWScorpioN
маленькое фото пользователя Alpha_doc
маленькое фото пользователя vanillllina
маленькое фото пользователя Garik_19
маленькое фото пользователя Laif
маленькое фото пользователя Margo2203
маленькое фото пользователя Ss23

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам