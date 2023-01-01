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Ярославль
Работаю преподавателем в колледже, пишу сайты, много читаю, очень люблю романы и рассказы Стивена Кинга, есть одноглазый кот Фенимор.
Ярославль
Профиль пользователя bohemabarley
О себе
Работаю преподавателем в колледже, пишу сайты, много читаю, очень люблю романы и рассказы Стивена Кинга, есть одноглазый кот Фенимор.
Хочу научиться играть на гитаре и заработать миллиард (рублей, хотя бы, но в долларах тоже неплохо)
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏢 Работа💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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