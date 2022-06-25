В 3 года не засцал и вышел один на один с главой бараньего стада. С тех пор бараны мне не друзья) нраица разное в этой жизни: сладости, музыка с уклоном в рок и что-то тяжёлее. К алкоголю отношусь,как к лучшему средству от комаров. С завода баг на звуке "Р",в остальном неплохая комплектация,хорошее техническое состояние,вложений не требует. Стараюсь уделять время физической активности,доброте и сну. Не боюсь ходить в людные места. Приключения и активный отдых по мне,есть сноуборд и права категории B.

Профиль обновлён 24 июля 2023 г.

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