Ярославль
Профиль пользователя Alexol
О себе
Мне 18, недавно закончил школу, в университет не поступал из-за форс-мажора. Заканчиваю разбираться с военкоматом (не годен)), пытаюсь подправить здоровье.
Увлекался множеством вещей, от конспирологии (мне было 10), заканчивая робототехникой. На данный момент занимаюсь спортом (пробежки и силовые тренировки, волейбол, также имеются коньки, велосипед (зимних шин нет)), готовлюсь к задаче ЕГЭ повторно (из-за форс-мажора был не в том состоянии, чтобы сдать на 80-90, на которые рассчитывал), учу английский, чтобы переехать в Канаду.
В остальном, рисую, черчу, смотрю фильмы, сериалы, аниме, мультфильмы, слушаю аудиокниги, обожаю жанр зомби-апокалипсиса, особенно, когда повествование ведётся от лица первых заражённых, также смотрю stand-up выступления (поперечный, Слава Комисаренко), видео о медицине, криминалистике, радиотехнике.
Что касается внешности, выгляжу на лет 15-16, рост 165, часто слышал/слышу в свою сторону смазливый/миловидный (а я хотел быть брутальным( ).
Ищу людей, которым нравится разговаривать на довольно широкий спектр тем (начиная от повседневных проблем, заканчивая размышлениями о возможности существования концепции мультивселенной, не нарушающей физических законов), увлекающихся наукой, спортом, искусством. Людей, готовых совместно найти приключений на мягкое место. К сожалению, в людях мне важны не только добродетель, ум, характер, но и ухоженность.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Ярославль
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам