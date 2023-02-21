О себе

Мне 18, недавно закончил школу, в университет не поступал из-за форс-мажора. Заканчиваю разбираться с военкоматом (не годен)), пытаюсь подправить здоровье.

Увлекался множеством вещей, от конспирологии (мне было 10), заканчивая робототехникой. На данный момент занимаюсь спортом (пробежки и силовые тренировки, волейбол, также имеются коньки, велосипед (зимних шин нет)), готовлюсь к задаче ЕГЭ повторно (из-за форс-мажора был не в том состоянии, чтобы сдать на 80-90, на которые рассчитывал), учу английский, чтобы переехать в Канаду.

В остальном, рисую, черчу, смотрю фильмы, сериалы, аниме, мультфильмы, слушаю аудиокниги, обожаю жанр зомби-апокалипсиса, особенно, когда повествование ведётся от лица первых заражённых, также смотрю stand-up выступления (поперечный, Слава Комисаренко), видео о медицине, криминалистике, радиотехнике.

Что касается внешности, выгляжу на лет 15-16, рост 165, часто слышал/слышу в свою сторону смазливый/миловидный (а я хотел быть брутальным( ).

Ищу людей, которым нравится разговаривать на довольно широкий спектр тем (начиная от повседневных проблем, заканчивая размышлениями о возможности существования концепции мультивселенной, не нарушающей физических законов), увлекающихся наукой, спортом, искусством. Людей, готовых совместно найти приключений на мягкое место. К сожалению, в людях мне важны не только добродетель, ум, характер, но и ухоженность.