⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Ярославль

Ярославль
Профиль пользователя Alexol

фото пользователя Alexol

О себе

Мне 18, недавно закончил школу, в университет не поступал из-за форс-мажора. Заканчиваю разбираться с военкоматом (не годен)), пытаюсь подправить здоровье.
Увлекался множеством вещей, от конспирологии (мне было 10), заканчивая робототехникой. На данный момент занимаюсь спортом (пробежки и силовые тренировки, волейбол, также имеются коньки, велосипед (зимних шин нет)), готовлюсь к задаче ЕГЭ повторно (из-за форс-мажора был не в том состоянии, чтобы сдать на 80-90, на которые рассчитывал), учу английский, чтобы переехать в Канаду.
В остальном, рисую, черчу, смотрю фильмы, сериалы, аниме, мультфильмы, слушаю аудиокниги, обожаю жанр зомби-апокалипсиса, особенно, когда повествование ведётся от лица первых заражённых, также смотрю stand-up выступления (поперечный, Слава Комисаренко), видео о медицине, криминалистике, радиотехнике.
Что касается внешности, выгляжу на лет 15-16, рост 165, часто слышал/слышу в свою сторону смазливый/миловидный (а я хотел быть брутальным( ).
Ищу людей, которым нравится разговаривать на довольно широкий спектр тем (начиная от повседневных проблем, заканчивая размышлениями о возможности существования концепции мультивселенной, не нарушающей физических законов), увлекающихся наукой, спортом, искусством. Людей, готовых совместно найти приключений на мягкое место. К сожалению, в людях мне важны не только добродетель, ум, характер, но и ухоженность.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📺 Политика✝️ Религия📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность

События пользователя

Ярославль → другое

Сыграть в амонг ас

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя icekieli

Нижний Новгород → пообщаться

Общение, схожие интересы

Откликнулось 47 участников

маленькое фото пользователя Misha_philosoph

Москва → пообщаться

Обсудить вероятность появления жизни на других планетах

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя Camelopardalis

Санкт-Петербург → пообщаться

Расскажи о своем кулинарном открытии, если такое имеется. Поделись рецептом

Откликнулось 10 участников

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Ярославль

маленькое фото пользователя NikitaXtg
маленькое фото пользователя anastasiiass
маленькое фото пользователя tcstiot366
маленькое фото пользователя Romk
маленькое фото пользователя Alex_Lonely
маленькое фото пользователя Vini21
маленькое фото пользователя Sweat
маленькое фото пользователя Pasha221
маленькое фото пользователя Laif
маленькое фото пользователя Mashulik
маленькое фото пользователя Stranna
маленькое фото пользователя Elizaveta51
маленькое фото пользователя Niki76
маленькое фото пользователя El_Yar
маленькое фото пользователя Q1w2e3r4
маленькое фото пользователя Queen_Polly
маленькое фото пользователя Bekl
маленькое фото пользователя bohemabarley
маленькое фото пользователя vanillllina
маленькое фото пользователя Svetlana1998
маленькое фото пользователя VOVA1984
маленькое фото пользователя AndrewM
маленькое фото пользователя Aleno4ka27
маленькое фото пользователя 1998
маленькое фото пользователя Svetik_1
маленькое фото пользователя Roma_rus76
маленькое фото пользователя Mari94
маленькое фото пользователя Timurrrrchik

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам