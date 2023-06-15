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Ялта
Ялта
Профиль пользователя Lanabananaaa
О себе
Люблю природу,прогулки ,вкусную еду.Люблю читать ,рисовать картины ,кататься на роликах/самокате/велосипеде
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб🖼 Выставка / музей🚴♀️ Активный отдых / спорт🇬🇧 Изучение нового🍴 Кафе / ресторан
События пользователя
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