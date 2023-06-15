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Ялта
Профиль пользователя Lanabananaaa

фото пользователя Lanabananaaa

О себе

Люблю природу,прогулки ,вкусную еду.Люблю читать ,рисовать картины ,кататься на роликах/самокате/велосипеде

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб🖼 Выставка / музей🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🇬🇧 Изучение нового🍴 Кафе / ресторан

События пользователя

Ялта → прогуляться, перекусить

,желательно с тем у кого есть дети 3-5 ,у меня дочь 4 года)

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