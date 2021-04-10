Меломан, слушаю от классики до рока. Рэп особо за музыку не считаю ( не в обиду ценителям). Обожаю компьютерные игры, из любимых: Dragon age, mass effect, ведьмак, cyberpunk. Путешествую по возможности, всегда рада съездить даже в соседний город. Занимаюсь handmade, пытаюсь освоить ювелирку по Ютуб)

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🏫 Учеба 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм 💰 Инвестиции / бизнес

💩 Странный юмор 📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

Ищешь друзей и компанию в городе Ялтинский горсовет?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Ялтинский горсовет.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.