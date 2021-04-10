Ялтинский горсовет
Профиль пользователя BeforeDaybreak
О себе
Меломан, слушаю от классики до рока. Рэп особо за музыку не считаю ( не в обиду ценителям).
Обожаю компьютерные игры, из любимых: Dragon age, mass effect, ведьмак, cyberpunk.
Путешествую по возможности, всегда рада съездить даже в соседний город.
Занимаюсь handmade, пытаюсь освоить ювелирку по Ютуб)
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
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