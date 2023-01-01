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Якутск
Профиль пользователя vally_94

фото пользователя vally_94

О себе

Люблю сортировать массивы методом пузырьков, а также не удалять ссылки на события в своих воспоминаниях

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

🏢 Работа😊 Поделиться радостью📚 Книги🏫 Учеба🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан

События пользователя

Якутск → прогуляться, перекусить

Прогулка от пункта а до б

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