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Якутск
Якутск
Профиль пользователя vally_94
О себе
Люблю сортировать массивы методом пузырьков, а также не удалять ссылки на события в своих воспоминаниях
Был в сети вчера
Общаюсь на темы:
🏢 Работа😊 Поделиться радостью📚 Книги🏫 Учеба🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан
События пользователя
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