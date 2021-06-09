Пару слов о себе: зимой - люблю настолки и кальян летом - активный отдых (выезды на природу, велик каждый день, рыбалка и прочее) . Люблю делать что-то своими руками: различные электронные, технические самоделки. . Слушаю разнообразную музыку, люблю рок-каверы, сам неплохо пою)

Профиль обновлён 21 июля 2023 г.

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