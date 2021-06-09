Якутск
Профиль пользователя Tangeiser

фото пользователя Tangeiser

О себе

Пару слов о себе:
зимой - люблю настолки и кальян
летом - активный отдых (выезды на природу, велик каждый день, рыбалка и прочее)
.
Люблю делать что-то своими руками: различные электронные, технические самоделки.
.
Слушаю разнообразную музыку, люблю рок-каверы, сам неплохо пою)

Профиль обновлён 21 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 🏫 Учеба 💰 Инвестиции / бизнес 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения

Не нравится:

✝️ Религия 📺 Политика 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность
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