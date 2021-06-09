Якутск
Профиль пользователя Tangeiser
О себе
Пару слов о себе:
зимой - люблю настолки и кальян
летом - активный отдых (выезды на природу, велик каждый день, рыбалка и прочее)
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Люблю делать что-то своими руками: различные электронные, технические самоделки.
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Слушаю разнообразную музыку, люблю рок-каверы, сам неплохо пою)
Профиль обновлён 21 июля 2023 г.
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