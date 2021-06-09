Якутск
Профиль пользователя RobertGent

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О себе

Работаю на двух работах не успеваю жить

Профиль обновлён 6 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги 🏢 Работа

Не нравится:

✝️ Религия ☣️ Токсичность 🪐 Астрология / таро

События пользователя

Якутск → пообщаться

Научное чаепитие

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя KristinaSherry
Москва → Другое

Настольные игры ♟️🎲

маленькое фото пользователя TomB
Москва → Другое

Пообщаться на тему видеоигр/медиа-контента

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