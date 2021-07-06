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Якутск
Профиль пользователя Prosto111

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О себе

Просто хочу познакомиться с интересными людьми и возможно найти друзей…

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб

Не нравится:

☣️ Токсичность
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