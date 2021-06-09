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Якутск
Профиль пользователя Monaco

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О себе

Честность прямолинейность искренность веселье природа развлечения хорошее настроение ☺️

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология / таро 🧠 Психология / саморазвитие 💕 Обсудить отношения 💰 Инвестиции / бизнес 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать ✈️ Путешествия 💨 Кальян 🪩 Ночной клуб 🎸 Концерт / фестиваль 💬 Пообщаться онлайн

События пользователя

Якутск → прогуляться, перекусить
Сходить на день города и потанцевать 💃🌃🌉
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