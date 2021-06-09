Люблю фильмы с хорошим сюжетом, сериалы с черным юмором, книги в жанре фэнтези и научной фантастики, компьютерные игры с юмором. Немного занимаюсь в спортзале (сейчас перерыв). Летом мотоцикл, зимой - сноуборд. Нравится заниматься с техникой, увлекаюсь BMW. Пытаюсь вникнуть в Линукс, но без глубокого понимания - только ради практических задач.

Профиль обновлён 13 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 📺 Политика 🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм ☣️ Токсичность 📚 Книги

🏢 Работа 🏫 Учеба 💰 Инвестиции / бизнес ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро

Ищешь друзей и компанию в городе Якутск?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Якутск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.