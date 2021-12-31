Активный молодой человек. Весёлый и энергичный. Громко смюсь и не стеняюсь. Нравится играть в настолки ( битва магов, монополия, бункер, мафия ) люблю играть в видеоигры ( дота 2, фоллгайс, валхейм ) хочу начать заниматься спортом и подкачаться.

Профиль обновлён 7 августа 2023 г.

😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 🎬 Могу посоветовать фильм 🏢 Работа 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения

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