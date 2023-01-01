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Якутск
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Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

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Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Natasha19

Ставрополь → прогуляться, перекусить

прогуляться по городу, пообщаться ☺️

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Mishel

Ставрополь → прогуляться, перекусить

Можно погулять вместе. Посетить заведение. Пофоткать друг друга.

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя CherTolik

Ставрополь → собрать компанию

Настольные игры (каждый вторник, пятницу и субботу в 20:00)

Откликнулся 1 участник

маленькое фото пользователя Asssii5

Якутск → прогуляться, перекусить

Может кино сходить?

Откликнулся 1 участник

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Другие пользователи из города Якутск

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