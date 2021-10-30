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Варшава
Профиль пользователя Szekspir

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О себе

- Люблю театр (особенно пантомиму)
- Слушаю ретро музыку
- Люблю идеи, творчество, нестандартные решения

Профиль обновлён 30 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 🎬 Могу посоветовать фильм 🎭 Театр 🏢 Работа 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры ✝️ Религия 📚 Книги 🖼 Выставка / музей

Не нравится:

💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 🚶‍♀️ Прогуляться 📺 Политика 💨 Кальян 💩 Шутки про говно 🍷 Алкоголь 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность
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