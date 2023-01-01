⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Варшава
Варшава
Варшава
Профиль пользователя Snieza
О себе
Меня зовут Снежана. Недавно переехала в Варшаву. Хочу найти людей, с которым будет молчать по кайфу🤫🤗
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🏫 Учеба💬 Пообщаться онлайн
Не нравится:
📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Варшава
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам