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Варшава
Профиль пользователя Snieza

фото пользователя Snieza

О себе

Меня зовут Снежана. Недавно переехала в Варшаву. Хочу найти людей, с которым будет молчать по кайфу🤫🤗

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🏫 Учеба💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового

События пользователя

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Польша, Варшава, как слышно?)))

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