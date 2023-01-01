Варшава

Профиль пользователя Snieza

О себе Меня зовут Снежана. Недавно переехала в Варшаву. Хочу найти людей, с которым будет молчать по кайфу🤫🤗

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

Не нравится:

Другие пользователи из города Варшава