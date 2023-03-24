Варшава
Профиль пользователя Kasya
О себе
Хожу в горы, занимаюсь боулдерингом, летом люблю поездки на велосипеде, пробую освоить ролики. Обожаю настольные игры и квест-румы.
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги 😊 Поделиться радостью
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📺 Политика ✝️ Религия
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