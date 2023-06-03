Вышний Волочёк
Профиль пользователя Man_in_White
О себе
"Верь мне, я инженер!"
Мой юмор разница от Бернарда Шоу и Марка Твена до SMBC/CGP Grey. Классика INTP
Люблю работы психологов практиков как Латвака и Капранова, так нейробиолога и приматолога Роберта Сапольски. Также люблю видеоигры и настолки, Undertale, Transistor, Outer Wilds, Magicka, да кооперативные, как Пандемия. Also checking english memes
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
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