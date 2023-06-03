"Верь мне, я инженер!" Мой юмор разница от Бернарда Шоу и Марка Твена до SMBC/CGP Grey. Классика INTP Люблю работы психологов практиков как Латвака и Капранова, так нейробиолога и приматолога Роберта Сапольски. Также люблю видеоигры и настолки, Undertale, Transistor, Outer Wilds, Magicka, да кооперативные, как Пандемия. Also checking english memes

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью

Ищешь друзей и компанию в городе Вышний Волочёк?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Вышний Волочёк.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.